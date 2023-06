Cadavere scoperto sul litorale di Santo Spirito: muore custode 62enne del lido Cala d'Oro

Il corpo senza vita di un 62enne, Paolo Palmieri, è stato rinvenuto, questa mattina, all'imbocco del porto di Santo Spirito a Bari. L'uomo era custode dello stabilimento balneare Cala d'Oro, situato sul lungomare del quartiere a nord del capoluogo pugliese.

Una prima segnalazione era giunta alla Polizia verso le 7.30 quando il proprietario del lido, giunto nello stabilimento balneare, ha notato l'assenza del 62enne nonostante vi fossero, nella struttura, gli effetti personali dell'uomo. Di lì sono cominciate le ricerche con un elicottero dei Vigili del Fuoco, una motovedetta della Capitaneria di Porto e le Volanti della Polizia. Sul luogo del ritrovamento anche il personale del 118 e la Scientifica per i primi rilievi.

Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di una caduta accidentale in acqua: l'uomo era intento ad effettuare la sua attività lavorativa quando, forse per un'onda particolarmente alta, è caduto in acqua. Le difficili condizioni del mare di ieri notte avrebbero reso impossibile per il 62enne il ritorno a riva.

(aggiornato alle 14.18)