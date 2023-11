Incendio a Noicattaro: fiamme in un capannone sulla provinciale 240

Un incendio è divampato, nella tarda mattinata di oggi, domenica 26 novembre, a Noicattaro, lungo la provinciale 240, in un deposito della ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nella cittadina.

Dal rogo si è sprigionata una densa nube di fumo nero, che ha messo in allarme gli automobilisti in transito. Secondo prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato alcuni mezzi utilizzati per lo spazzamento, presenti nel capannone. Il rogo non ha riguardato rifiuti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme, sono intervenuti i carabinieri: indagini sono in corso per ricostruire le cause dell'incendio.