Omicidio Paolo Caprio a Bitonto, condanna a 21 anni per Fabio Giampalmo: "Uccise la vittima con 4 pugni"

È stato condannato a 21 anni di reclusione per il reato di omicidio volontario. La condanna nei confronti del 21enne ex pugile Fabio Giampalmo è stata emessa dalla Corte d'Assise di Bari:, come riporta l'Ansa, l'imputato è stato riconosciuto così colpevole di aver aggredito e ucciso il 40enne Paolo Caprio, la notte fra il 4 e il 5 settembre 2021, nell'area esterna di una stazione di servizio fra Modugno e Bitonto.

Secondo le indagini, avvalorate da alcune testimonianze e dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, l'imputato sarebbe arrivato nella stazione di servizio con la sua compagna, i figli e alcuni amici. Dopo un diverbio avvenuto nell'area esterna al bar, avrebbe sferrato quattro pugni a Caprio che sarebbe caduto all'indietro, sbattendo la testa sul marciapiede, perdendo così la vita.

A Giampalmo la Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche. L'accusa aveva richiesto una condanna a 30 anni di reclusione.