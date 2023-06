Ivan Lopez freddato da 6 colpi di pistola sul lungomare di San Girolamo: due persone arrestate

Due persone sono state arrestate dai carabinieri poichè accusate, in concorso, dell'omicidio di Ivan Lopez, 31enne ucciso il 29 settembre del 2021 sul lungomare di San Girolamo.

Le indagini sono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo pugliese. I due sono accusati di omicidio pluriaggravato, furto, porto e detenzione illegale di armi, aggravati dal metodo mafioso e in concorso. L'ordinanza è stata messa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Dda.

Lopez, secondo una ricostruzione, stava rientrando a casa da una partita di calcetto utilizzando un monopattino: improvvisamente fu avvicinato da un uomo armato di un revolver 38 special che gli sparò da distanza ravvicinata almeno 6 colpi di pistola, ferendolo mortalmente. Il 31enne morì poco dopo i soccorsi e il trasferimento al Policlinico.

Le indagini hanno visto l'utilizzo di ervizi di osservazione controllo e pedinamento ma anche supprtate da diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Per l'accusa l’omicidio si inquadrerebbe in ambito mafioso. Il delitto sarebbe stato, per gli inquirenti, una ritorsione per alcuni episodi di estorsione che lo stesso, unitamente al fratello Francesco, avrebbe commesso nei confronti di uno degli indagati, titolare di alcune autorimesse nel centro cittadino.

Le indagini, inoltre, avrebbero permesso di individuare presunte responsabilità anche in capo all’altro indagato, indiziato di avere, fra l’altro, partecipato al furto della Fiat 500L usata dal killer la sera dell’omicidio.