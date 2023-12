Via Sparano, crolla palo della luce

Cede un palo della luce in via Sparano. E' accaduto nel pomeriggio all'altezza del secondo isolato a partire da corso Vittorio Emanuele. Non si sono fortunatamente registrati feriti: la caduta del palo è stata frenata dal reticolo di luminarie natalizie installate nella strada. Sul posto sono successivamente intervenuti gli operai per la messa in sicurezza.