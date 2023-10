Spiaggia di Pane e Pomodoro affollata, ma bagni chiusi: "Bari ancora piena di turisti, eppure mancano questi servizi di base"

Complici le temperature miti e quasi estive, in tanti anche in questa prima domenica di ottobre hanno deciso di trascorrere qualche ora al mare. Ma sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, a quanto pare, non tutti i servizi hanno funzionato 'a pieno regime'. A segnalarlo un cittadino, che attraverso i social si è rivolto al sindaco Antonio Decaro: "Ci fregiamo e ci inorgogliamo del fatto che Bari, nonostante siamo al primo di ottobre, è ancora piena di turisti - scrive l'uomo rivolgendosi al primo cittadino - Quindi la mia domanda è: perché le toilette (fatiscenti) di Pane e Pomodoro, oggi 1/10/2023, sono chiuse? Ci sono tanti turisti in spiaggia e molti in fila ordinata alle toilette in attesa che un miracolo si materializzasse". "Poi ci chiediamo - aggiunge il cittadino - perché l'italiano preferisca la Grecia, dove i servizi base (docce e toilette gratis) in spiaggia restano funzionanti fino a fine ottobre... Dai su, un piccolo sforzo e ce la possiamo fare a dare il minimo indispensabile di questi servizi base se vogliamo davvero essere una città turistica, oltretutto quando si fa pagare una tassa di soggiorno...", conclude l'uomo.