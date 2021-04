Nuovo avvistamento della pantera a Bari, controlli in corso: potrebbe trattarsi di un serval

Diverse le segnalazioni arrivati ai carabinieri forestali, come riportato da Telenorba. I controlli effettuati con il drone avrebbero mostrato la presenza anche di cuccioli, per cui potrebbe trattarsi di un esemplare femmina

Nuovo avvistamento della pantera nell'area di Bari, dopo le segnalazioni di febbraio a Loseto. Le ricerche, come riportato da Telenorba, si stanno concentrando in queste ore nelle campagne tra il quartiere San Paolo e l'aeroporto 'Karol Wojtyla'. Le immagini dei droni messi in campo dai carabinieri forestali sembrerebbero però mostrare la presenza di un esemplare di tipo diverso, ovvero un 'serval', gatto selvatico originario della savana africana.

L'emittente televisiva spiega che l'animale avrebbe le dimensioni di un dobermann: sarebbe lungo un metro, pesante circa 15 chili e solito nutrirsi di volatili e roditori. Si tratta inoltre di una femmina, vista la presenza di alcuni cuccioli nella tana in cui si è rintanato al momento il serval, forse spaventato dal rumore generato durante le ricerche. Che proseguiranno nelle prossime ore, finché l'animale non sarà messo in sicurezza.

Immagine di repertorio