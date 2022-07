Mattinata di partenze nel porto di Bari, caos sul lungomare: traffico congestionato per ore

Non solo l'attracco contemporaneo di tre navi da crociera, con l'arrivo in città di circa 5mila crocieristi, e una stagione che si preannuncia "da record". E' stata anche una mattinata di partenze e imbarchi nel porto di Bari, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità in zona.

In particolare, il grande afflusso, insieme all'auto, di mezzi pesanti ha mandato in tilt il traffico all'altezza del Varco della Vittoria per circa tre ore, con il "piazzale Marisabella saturo" e la Polizia locale a lungo impegnata nella gestione della viabilità. La situazione è tornata alla normalità intorno a mezzogiorno.