Pescano abusivamente 2100 ricci di mare a Vieste, multati 3 pescatori del Nord Barese

Sarebbero stati sorpresi, dai militari della Guardia Costiera di Vieste, mentre caricavano sulle loro auto 2.100 ricci di mare pescati abusivamente. Tre pescatori del Nord Barese, privi delle necessarie autorizzazioni per l'attività subacquea, sono stati multati dai militari in località 'Gattarella', nei pressi del comune in provincia di Foggia.

I tre uomini sono stati scoperti dai militari mentre erano intenti a caricare sui loro veicoli tre contenitori colmi di ricci di mare. Dalle verifiche, sarebbe emerso come i tre pescatori baresi fossero privi delle necessarie autorizzazioni per le attività subacquee ed avessero prelevato dai fondali un numero di esemplari ittici ben più alto di quanto consentito dalla legge (il limite stabilito è pari a 50).

I trasgressori sono stati sanzionati con una multa da 2mila euro ciascuno, mentre i 2.100 ricci, ancora nello stato vitale, sono stati sequestrati ed in seguito riaffidati al mare nel loro habitat naturale.