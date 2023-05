Il Comune di Bari prepara il piano anti-blatte: "Interventi di pulizia coordinati fra Aqp e Amiu"

La ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene rende noto che, con ordinanza sindacale, sono state previste una serie di prescrizioni e interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle blatte sul territorio comunale di Bari.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con Acqedotto Pugliese, provvede ad assicurare interventi di deblattizzazione nelle reti fognarie comunali, nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali e, più in generale, sul suolo di proprietà comunale. In capo all’Acquedotto Pugliese, invece, sono gli interventi di deblattizzazione sull’intera estensione della rete fognaria nera e del cosiddetto 'sistema misto'.

Durante il Tavolo tecnico dello scorso 8 marzo è stato confermato l’impegno di Aqp ad eseguire i due cicli di deblattizzazione già previsti sull’intera estensione della rete fognaria cittadina nera e a 'sistema misto'. È stata confermata, inoltre, la disponibilità ad eseguire interventi di deblattizzazione aggiuntivi sulla rete gestita, circoscrivendoli alle aree più esposte al rischio di proliferazione di blatte, per prossimità ad insediamenti o ad attività che possano comportare la dispersione di liquami di qualsiasi genere o di residui di cibo. Aqp ha comunicato al Comune di Bari le date e gli orari previsti per le attività in oggetto in modo da consentire l’esecuzione di interventi contestuali sulle infrastrutture gestite dal Comune ed esposte a rischio analogo ed evitare la dispersione delle blatte che si intenderebbe colpire.

Contestualmente, al fine di migliorare l'efficacia dei risultati, saranno coordinati gli interventi lungo le reti di fognatura nera e a cosiddetto 'sistema misto' (competenza Aqp) con quelli sulle superfici stradali (competenza Amiu Puglia Spa) e lungo le reti di fognatura bianca (competenza Comune di Bari), nonché con quelli da parte dei privati, che devono essere effettuati preferibilmente entro 3 settimane dall'esecuzione dell'intervento di deblattizzazione eseguito su area pubblica, al fine di colpire anche le nuove generazioni di insetti infestanti.

Domani, 3 maggio, alle ore 11, l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli, insieme ai responsabili del servizio Aqp, effettuerà un sopralluogo per verificare gli interventi di deblattizzazione in programma in piazza Europa nei pressi della farmacia De Leonardis.

La Polizia Locale è incaricata del controllo sull'esecuzione degli interventi effettuati da Aqp.

Nell'ordinanza sindacale è indicato anche ai cittadini di mantenere i locali di abitazione, i locali di uso pubblico, gli uffici sempre puliti e ordinati, effettuare un'accurata sigillatura ermetica dei muri attorno ai passaggi delle canalizzazioni di tubi del gas, sigillare eventuali crepe e fessure di pavimenti, pareti e soffitti, porre attenzione a sacchi, sacchetti o cartoni di alimenti o verdura portati a casa e che possono essere stati conservati in magazzini infestati, accertarsi che tutti gli scarichi fognari siano dotati di sifone, non lasciare cibo o residui di cibi in contenitori aperti, non tenere immondizie in recipienti aperti e smaltirle nei giorni e secondo le modalità di raccolta del servizio pubblico e non accumulare scorte alimentari sfuse o aperte nelle cantine e nei ripostigli.