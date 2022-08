Ispezioni in piscine ed acquapark in tutta Italia: chiusa una struttura barese per "carenze strutturali"

C'è anche una piscina del Barese tra le strutture acquatiche chiuse in Italia "per rilevanti carenze strutturali ed autorizzative", a seguito di un blitz effettuato in queste settimane dai Carabinieri dei Nas.

Analoghi provvedimenti sono stati presi a Napoli e Reggio Calabria. Chiusi anche 4 acquapark nelle province di Messina, Viterbo e Latina: in alcuni casi sono stati rinvenuti elevati contenuti di coliformi fecali e cariche batteriche pericolose per la salute umana.

Complessivamente sono state ispezionate 288 strutture su tutto il territorio nazionale. Tra queste, 83 sono risultate irregolari (pari al 28%), che hanno portato alla contestazione di 108 sanzioni penali ed amministrative per oltre 40 mila euro.