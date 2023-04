La Polizia di Stato celebra i suoi 171 anni. A Bari aumentano denunce a minori, il questore Signer: "Rischio analfabetismo civico"

Dal costante impegno per contrastare ogni forma di criminalità, all'attenzione rivolta a quelle situazioni di degrado "nuove", frutto di un "analfabetismo civico, che i nuovi strumenti di comunicazione purtroppo stanno diffondendo", soprattutto tra i più giovani. Nel giorno dedicato alle celebrazioni per i 171 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, è il questore di Bari, Giovanni Signer, nel corso di una cerimonia nel Teatro Margherita, a tracciare un quadro delle attività messe in campo sul territorio, con un richiamo particolare alla realtà giovanile e a quei comportamenti sempre più spesso improntati all'indifferenza, quando non alla violenza.

Il questore Signer: "Senza la collaborazione dei cittadini sempre più difficile"

"Siamo pronti a essere presenti in ogni angolo della città e in tutti i luoghi in cui siamo chiamati a garantire sicurezza", ha detto Signer, richiamando il motto scelto per la celebrazione di questo anniversario, 'Esserci sempre', "ma è anche necessario dire che senza la collaborazione dei cittadini sarà sempre più difficile. Oggi piuttosto vediamo che molto spesso ci sono utenti che invece di chiamare il 113 preferiscono riprendere scene per poi diffonderle sul web, per far divertire gli amici in chat. Non è così che si potrà fare un passo in avanti nella sicurezza - ha aggiunto il Questore - Noi ci siamo, cerchiamo di contrastare ogni forma di criminalità, lo facciamo anche essendo vicini alle fasce deboli, ma serve anche la responsabilità di tutti".

I dati: la realtà giovanile e "l'analfabetismo civico"

Tra i numeri presentati nel corso della cerimonia, riferiti alle attività messe in campo tra marzo 2022-febbraio 2023, spicca il dato relativo ai più giovani. Nel periodo considerato, sono stati 53 i minori denunciati alla Procura dei Minori di Bari: un balzo in avanti rispetto ai 39 del periodo precedente (2021-2022). Le denunce hanno riguardato in prevalenza reati contro la persona, in particolare lesioni e minacce. Un dato statistico su cui il Questore si è soffermato: "Come i numeri testimoniano siamo sicuramente di fronte a un fenomeno, non saprei dire se legato al lockdown o meno, ma sicuramente legato a quello che ho chiamato analfabetismo civico, che i nuovi strumenti di comunicazione purtroppo stanno diffondendo", ha detto Signer, che, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha comunque affermato di poter definire Bari una città "sicura", al netto dei "passi in avanti" da fare.

Il Questore ha poi evidenziato il "significativo aumento", nell'anno appena trascorso, delle persone tratte in arresto in flagranza (251 contro 200 ) e delle persone segnalate all’Autorità Giudiziaria (1921 contro 1696), sottolineando in particolare un dato legato al traffico degli stupefacenti: seppure con una flessione nel numero complessivo delle persone denunciate all’Autorità Giudiziaria (180 contro 246) "è notevolmente aumentata la quantità di droga sequestrata, con un vero e proprio picco di droghe sintetiche".

Altro dato messo in luce da Signer, quello relativo ai 814 inserimenti nell’applicativo 'Scudo', strumento di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, raddoppiati rispetto all'anno precedente. Un programma importante, ha aggiunto il Questore, "perché lascia memoria in banca dati di tutti gli interventi operati dalle forze dell'ordine in occasioni di liti e violenze domestiche. Queste informazioni rimarranno in evidenza e nell’eventualità di successivi interventi daranno modo di valutare immediatamente l’avvio delle procedure del “codice rosso” o quelle dell’ammonimento del Questore.

La consegna dei riconoscimenti

La cerimonia al teatro Margherita si è conclusa con la consegna di riconoscimenti a 382 poliziotti in servizio a Bari e provincia che si sono distinti in operazioni di polizia giudiziaria e pubblico soccorso. In particolare, sono stati consegnati una Medaglia di Bronzo al Valor Civile e una al merito Civile, un Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile, 10 Encomi Solenni, 206 Encomi e 163 Lodi.