Municipio IV e parte del quartiere Picone verso il porta a porta: ok del Comune al piano per il nuovo servizio

E' stato approvato questa mattina dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli, il Piano esecutivo del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” nella zona start up5 (Carbonara, Ceglie, Loseto e parte di Picone), elaborato da Conai e condiviso da Amiu Puglia.

Una novità che interesserà circa 40.500 residenti. Nei mesi scorsi, si era parlato di un avvio della raccolta per l'autunno, ma al momento una data certa di partenza non è stata definita. Nel piano approvato oggi, come rende noto Palazzo di Città, viene confermata "la volontà dell’amministrazione comunale" di attivare il nuovo sistema nella zona start up 5 "entro la fine dell’anno". Nessuna data certa, al momento, neppure dell'avvio della distribuzione delle pattumelle, inizialmente attesa per fine agosto. L’effettivo avvio del servizio - è spiegato ancora nella nota del Comune - verrà disciplinato tramite apposite ordinanze sindacali, e il relativo corrispettivo economico sarà calcolato in base al vigente contratto di servizio aggiornato e al periodo di esecuzione del servizio.

Per la redazione del piano approvato oggi dalla giunta, i dati relativi alle utenze censite sono stati incrociati con quelli relativi alla viabilità in modo da poter avere, per ciascuna via, la reale densità abitativa, ovvero la reale produzione di rifiuti, raccogliendo al contempo anche informazioni relative all’urbanistica, ai fini della scelta dei mezzi più idonei alla raccolta da impiegare nel servizio. Il porta a porta è stato introdotto nel 2017 nella zona start up1 (Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio, Marconi, San Girolamo, Fesca) e tra il 2019 e il 2022 nella zona start up2 (Stanic, Villaggio dei Lavoratori e San Paolo).

Petruzzelli: "Incontro con Amiu per il cronoprogramma, due novità in arrivo"

“All’inizio della prossima settimana faremo il punto della situazione con Amiu Puglia - commenta Pietro Petruzzelli - per condividere il cronoprogramma relativo alla distribuzione delle pattumelle che, lo ricordo, saranno associate alle utenze grazie a un tag utile a effettuare controlli sugli abbandoni e sul corretto conferimento dei rifiuti. Certamente due saranno le novità nell’organizzazione del servizio: innanzitutto raccoglieremo la frazione organica presso i ristoratori e le utenze non domestiche del food anche la domenica, sacrificando il ritiro del martedì, visto che gran parte dei pub e ristoranti sono chiusi il lunedì; in secondo luogo la raccolta degli imballaggi in plastica, acciaio e alluminio avverrà una sola volta alla settimana, in linea con quanto accade in altri Comuni dell’area metropolitana. Con la partenza della raccolta porta a porta a Carbonara, Ceglie, Loseto e in parte del quartiere Picone, la maggior parte del territorio comunale sarà coperto da questo sistema di raccolta dei rifiuti. Quanto alle zone centrali della città, grazie ai fondi del PNRR, è prevista l’installazione di isole ecologiche intelligenti, alcune delle quali interrate”.

Il sistema di raccolta

Per l’organizzazione del servizio in favore delle utenze domestiche (17.346) sarà attivata la raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: non riciclabile; frazione organica biodegradabile; carta, cartone e cartoncino; imballaggi in plastica, acciaio e alluminio; imballaggi di vetro; tessili sanitari (per le sole utenze sensibili). La raccolta di sfalci e rifiuti verdi avverrà invece su prenotazione. Per quanto riguarda, invece, le utenze non domestiche (1.523) produttrici di rifiuti assimilati per quantità e qualità a quelli urbani, è prevista la raccolta domiciliare degli stessi su tutto il territorio interessato dal nuovo servizio, con la raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: non riciclabile; frazione organica biodegradabile; carta, cartone e cartoncino; imballaggi in plastica, acciaio e alluminio; imballaggi di vetro; imballaggi di cartone.

"Soluzione per ridurre migrazione dei rifiuti"

L’eliminazione dei cassonetti stradali nelle aree interessate dall’avvio del servizio - evidenzia Palazzo di Città - permetterà di risolvere, almeno in parte, il fenomeno della migrazione dei rifiuti provenienti dai Comuni limitrofi in cui è attiva la raccolta porta a porta, che negli ultimi anni ha determinato grossi problemi di gestione delle raccolte oltre a un importante aumento della produzione pro-capite. Una circostanza che riguarda in particolare il territorio di Ceglie del Campo, al confine con i Comuni di Adelfia e Valenzano, e di Loseto, che confina con il Comune di Bitritto. Contestualmente alla rimozione dei cassonetti stradali si provvederà ad aumentare il numero di cestini gettacarte sul territorio.