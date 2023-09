Cumuli di posidonia sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: "Da giorni cattivo odore insopportabile"

Cumuli di posidonia sul litorale di Pane e Pomodoro che provocano cattivi odori e disagi per chi si reca in spiaggia, ma per anche i residenti della zona. A segnalare la situazione a BariToday sono alcuni cittadini: "Da circa una settimana - spiegano - l’intera zona è funestata da un odore nauseabondo che perdura ovviamente per tutto l’arco della giornata". Un problema che costringe chi abita nell'area a ridosso della costa "a chiudere le finestre", in attesa che il vento cambi direzione, ma che inevitabilmente viene notato anche dai turisti che magari raggiungono la spiaggia: "Questa mattina ero in spiaggia per verificare la situazione - riferisce un residente della zona - e tre turisti sono letteralmente scappati".

La presenza di cumuli di tale pianta acquatica non rappresenta una novità per il litorale barese e le operazioni di rimozione sono definite da una apposita delibera regionale. La richiesta dei cittadini è che Amiu si attivi in maniera celere per provvedere alla rimozione delle piante, ponendo fine ai disagi causati dai cattivi odori.