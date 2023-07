Dopo una breve tregua torna il caldo sulla città di Bari: domenica giornata da bollino arancione

Dopo una tregua di alcuni giorni tornano a crescere le temperature massime sulla città di Bari. Il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore, predisposto dal Ministero della Salute, dalla Protezione Civile e da Dep Lazio, assegna un bollino giallo per la giornata di sabato e uno arancione per domenica su una scala che comprende come livello massimo il rosso.

In particolare, sabato previsti 26 gradi alle 8 del mattino e 32 alle 14, con temperatura massima percepita di 36. Domenica, invece vi saranno 27 gradi alle 8 e, sei ore dopo, saranno 35, con sensazione termica massima di 37. Tutte le previsioni su 3bMeteo.com .