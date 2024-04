Temperature in calo, vento e rischio pioggia: dopo le giornate 'estive' torna il tempo instabile sul Barese

Ancora due giornate dal 'sapore estivo', ma la prossima settimana porterà un netto cambio di scenario sul fronte meteo anche in Puglia e nel Barese. In particolare, il possibile arrivo di precipitazioni si accompagnerà a un consistente calo delle temperature,

Nello specifico, su Bari e provincia, come spiega l'esperto di 3bmeteo.com, Carlo Migliore, "dopo un weekend e una giornata di lunedì dal sapore estivo con temperature massime fino a 28°C, la situazione cambia drasticamente a causa dell’arrivo di un fronte di aria fredda dal nord Europa che porterà instabilità e un sensibile calo termico". In particolare, "qualche prima isolata precipitazione è attesa già nella giornata di martedì soprattutto verso sera ma rovesci e temporali saranno più probabili tra mercoledì e giovedì quando potranno essere accompagnati anche da locali grandinate. Previsto anche un sensibile rinforzo della ventilazione con mare fino a molto mosso o agitato. Le temperature massime diminuiranno fino a portarsi per giovedì non oltre i 15°C".