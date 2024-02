Maltempo su Bari e provincia, scatta l'allerta meteo: "In arrivo forti piogge e vento"

È in arrivo, nelle prossime ore sulla Puglia, una perturbazione con piogge e temporali. Le previsioni dell'esperto Lorenzo Badellino di 3BMeteo segnalano, per giovedì 29 febbraio, maltempo esteso sull'intero territorio regionale.

"Un vortice in spostamento dalla Sardegna verso il Centro Italia piloterà una perturbazione che dalle primissime ore di giovedì raggiungerà la Puglia - spiega il meteorologo - dando luogo ad una decisa intensificazione dell’instabilità con piogge e rovesci anche temporaleschi. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno dai confini campano-lucani a tutta la regione, risultando anche forti dapprima sulle province di Foggia e Bari, poi anche

su quelle di Brindisi e Lecce, con possibilità di locali nubifragi. Sono attese inoltre tese correnti di Scirocco che spazzeranno la nostra regione, responsabili di alcune mareggiate sulla costa del Golfo di Taranto".

Il rischio pioggia è certificato anche dalla Protezione Civile che ha emesso un bollettino di allerta meteo, su tutta la regione, a partire dalla prossima mezzanotte e per le successive 24 ore. L'allarme è riferito ai forti venti, al pericolo idrogeologico e ai temporali. Sono previste, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica (fulmini) e possibili grandinate. Si verificheranno anche venti di burrasca meridionale, localmente forti sud-orientali sulle zone adriatiche, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Nelle giornate successive, spiegano gli esperti, si dovrebbe andare incontro ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

"Venerdì il fronte sfilerà gradualmente verso nord, richiamato da un minimo di pressione che si collocherà in prossimità del Centro Italia - sottolinea Lorenzo Badellino di 3BMeteo - Si assisterà così a qualche residuo fenomeno di instabilità sul Foggiano, in attenuazione in giornata, mentre sul resto della regione torneranno a prevalere le schiarite. Nel weekend è previsto l’esaurimento dell’instabilità con ampie schiarite, in attesa però di un possibile peggioramento entro l’inizio della prossima settimana".