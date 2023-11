Domenica tra nuvole e pioggia, poi migliora: inizio settimana dal tempo più stabile

Una domenica dal cielo grigio, con qualche pioggia attesa nel pomeriggio e in serata, mentre la nuova settimana si aprirà con giornate soleggiate e tempo più stabile. In particolare, per la giornata di oggi, come riporta il sito di 3bmeteo.com, su Bari è previsto tempo instabile, "con piogge e rovesci, a tratti anche forti domenica pomeriggio". "Da lunedì e nei giorni a seguire - spiega ancora l'esperto Andrea Bonina - il rinforzo dell'anticiclone apporterà tempo in prevalenza stabile, con qualche annuvolamento alternato a fasi di maggiore schiarita. Temperature in lieve diminuzione fino a 18-20° c, ma in aumento da martedì".

Nella giornata di oggi, "la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C", mentre i venti "saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est".

Un cambio di scenario è atteso invece a partire da domani, lunedì 13 novembre: le previsioni di 3bmeteo.com indicano "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3087m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso". Situazione simile nella giornata di martedì, con un lieve aumento delle temperature, con la massima registrata che sarà di 22°C, la minima di 14°C.

