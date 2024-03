Venerdì Santo a Bari, la processione dei Misteri sfila tra i vicoli della città vecchia

Dopo l'antica tradizione della visita ai 'Sepolcri', gli Altari della Reposizione del Giovedì Santo, le celebrazioni del triduo pasquale proseguono oggi con la processione dei Misteri del Venerdì Santo. In mattinata, le statue che rievocano momenti e protagonisti della Passione di Gesù, hanno sfilato per le strade di Bari vecchia, partendo dalla chiesa di San Gaetano per raggiungere la Cattedrale. Da qui, dopo una pausa, il corteo ripartirà nel primo pomeriggio per muoversi verso il Murattiano e il Libertà.

A sfilare, nella tradizione tutta barese che vede l'alternanza, negli anni pari e dispari, di due diversi gruppi di statue (i Misteri della Vallisa e quelli di San Gregorio), sono quest'anno i Misteri della Vallisa.

Questo il percorso della processione previsto nel pomeriggio: Cattedrale di Santa Maria Assunta (partenza), piazza dell’Odegitria, piazza Federico II di Svevia, via San Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, via Crispi, via Ravanas, via Dante, via Sagarriga Visconti, largo Nitti Valentini, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Chiurlia, via Boemondo, strada Palazzo dell’Intendenza, piazza Federico II di Svevia, piazza dell’Odegitria (preghiera conclusiva - ore 22,30 circa), Cattedrale di Santa Maria Assunta (rientro - ore 23,00 circa).