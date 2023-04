Venerdì Santo a Bari, sfila la processione dei Misteri: la mappa dei divieti tra città vecchia e Murattiano

Come da tradizione nel giorno del Venerdì Santo, sfila la processione dei Sacri Misteri a Bari. Per consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa, la Polizia locale ha disposto una serie di divieti e limitazioni al traffico, che riguardano alcune strade del Murattiano e di Bari vecchia, per la giornata del 7 aprile.

Dalle ore 00.01 alle ore 14.00 del 7 aprile, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il 'divieto di fermata' sulle seguenti strade e piazze: strada Santa Teresa delle Donne; largo Ospedale Civile; via Pier l’Eremita; strada Santa Chiara; strada S. Marco; piazzetta Sant’Anselmo; strada S. Bartolomeo; corte Colagualano; largo San Sabino, tratto compreso tra corte Colagualano e via Ronchi.

Dalle ore 00.01 alle ore 17.00, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il 'divieto di fermata' anche in via Boemondo; strada Palazzo dell’Intendenza; via Roberto il Guiscardo.

Dalle ore 05.00 alle ore 24.00, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il 'divieto di fermata' sul piazzale C. Colombo per 20 stalli prospicienti il marciapiede (lato interno al piazzale) compreso tra il “Varco Capitaneria” ed il mare; per 60 mt. circa prospicienti il marciapiede (lato esterno al piazzale) compreso tra il “Varco Capitaneria” ed il mare.

Ancora, dalle ore 14.00 alle ore 24.00, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il 'divieto di fermata' sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Roberto da Bari.

Inoltre, dalle ore 09.30, relativamente al passaggio della processione, è istituito il 'divieto di transito' sul seguente percorso: Basilica San Nicola (partenza), piazzetta 62 Marinai, strada Martinez, strada Santa Maria del Buonconsiglio, piazza san Pietro, strada Santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada Santa Chiara, strada San Luca, via delle Crociate, strada San Marco, piazzetta Sant’Anselmo, strada Palazzo di Città, piazza Mercantile, strada degli Orefici, strada De Gironda, strada San Bartolomeo, largo Chiurlia, corte Colagualano, largo San Sabino, via Ronchi, strada dei Dottula, piazza dell’Odegitria (sosta in Cattedrale - ore 13.30 circa).

Dalle ore 15.30, relativamente al passaggio della processione, è istituito il 'divieto di transito' sul seguente percorso: Cattedrale (partenza), piazza dell’Odegitria, piazza Federico II di Svevia, via Boemondo, strada Palazzo dell’Intendenza, piazza Chiurlia, strada Roberto il Guiscardo, strada Vallisa, piazza del Ferrarese, piazzale IV Novembre, corso Cavour, via Beatillo, via Nicolai, via Trevisani, via Abate Gimma, via Sagarriga Visconti, largo Nitti Valentini, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele II (sosta con Via Crucis antistante il Palazzo Comunale - ore 20.00 circa), piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese, via Venezia, strada Santa Scolastica, strada Martinez, piazzetta 62 Marinai, piazzale San Nicola (Preghiera alla Vergine Addolorata – ore 22.30 circa), Basilica San Nicola (arrivo).