Docente picchiato all'istituto Majorana, arrestato 34enne: l'aggressione ripresa dalle telecamere

Un uomo di 34 anni è stato arrestato oggi dalla Squadra mobile di Bari al quartiere San Pio, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal gio del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, in quanto ritenuto responsabile dell'aggressione ai danni di un docente dell'istituto tecnico 'Majorana' di Bari avvenuta lo scorso 23 settembre.

Al 34enne, con precedenti giudiziari e di polizia, il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica, ha contestato i reati di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, violenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto ricostruito, l'aggressione sarebbe scaturita in seguito a un provvedimento disciplinare che il professore avrebbe inflitto ad una alunna. La ricostruzione dell'episodio e l'individuazione del presunto responsabile è stata resa possibile anche grazie all’ausilio delle immagini delle telecamere presenti all’interno dell’istituto.

Terminata la lezione, il docente si era spostato in un’altra classe, dove, in aula, sarebbe stato raggiunto da un uomo, parente della ragazza, che, dopo aver superato con prepotenza l’ingresso della scuola, in compagnia di un complice, in via di identificazione, avrebbe intimato al professore di uscire, incurante della presenza degli altri alunni. Raggiunto il corridoio, alla presenza del suo accompagnatore rimasto fermo, l’uomo, dopo aver pronunciato parole in dialetto barese (“professore, non ti permettere mai più di fare una cosa del genere!”), avrebbe colpito ripetutamente il docente con schiaffi sul volto, desistendo e allontanandosi solo quando qualcuno dei presenti richiedeva l’intervento delle Volanti della Polizia di Stato. Al docente, ricorso alle cure sanitarie, sono state riscontrate lesioni personali sul volto guaribili, salvo complicazioni, in sei giorni.

Il 34enne è stato collocato agli arresti domiciliari.