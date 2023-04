Corsi di canottaggio, letture poetiche e percorsi artistici: nel Barese quattro progetti a sostegno delle donne con tumore al seno

Corsi di canottaggio e vela, letture poetiche e intreccio di arti per rendere meno difficile il percorso delle donne che affrontano la lotta al tumore al seno. Sono tre i progetti baresi finanziati da Komen Puglia, presentati questa mattina dalla presidente della sezione pugliese dell'associazione, Linda Catucci. Gli 80mila euro che serviranno a realizzare i 12 progetti pugliesi derivano dalle offerte dei partecipanti alla Race for the cure e di chi dona durante l'anno.

“La Komen è impegnata da sempre nella salvaguardia e tutela della salute delle donne. Con dedizione ci adoperiamo per coinvolgere il maggior numero di donne possibile nei nostri progetti di informazione, prevenzione, sostegno e aiuto - racconta Catucci - Un coinvolgimento che nella programmazione di quest’anno ci consente di raggiungere tutte le province pugliesi: Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto con i progetti Grants e Mission e la Bat con la Carovana della prevenzione nel prossimo autunno. Sono le donazioni, le iscrizioni alla Race for the cure, che ci consentono di trasformare le risorse economiche in progetti sul territorio rivolti alle donne che hanno o hanno avuto un tumore al seno”.

I progetti finanziati

Artinrosa

Proposto da BAG associazione culturale di Bari

Il progetto “Artinrosa” prevede cinque percorsi culturali, scrittura, canto, danza, arte, comunicazione e media, che si articoleranno in numerosi esperienze laboratoriali, attraverso le quali il vissuto delle donne si manifesta e si rende visibile. Grazie a questo progetto le donne potranno gestire e canalizzare le loro emozioni attraverso il loro corpo e la loro voce.



Camminandos: salute in movimento, benessere fisico e psicologico

Proposto dal comitato A.N.D.O.S. di Brindisi Odv

Salute in movimento: un progetto utile per ostacolare gli atteggiamenti anomali e riabilitare le parti danneggiate. Autopostura, attività motoria, respirazione addominale, movimenti corretti del piede. Attività specifiche su assertività e autostima e lezioni di yoga per ritrovare il benessere psicofisico.



Resilienza Narrativa PLUS - “Ti informo e ti racconto” Proposto dall’associazione di promozione sociale Conchiglia per il territorio di Taranto

La versione PLUS di Resilienza narrativa nasce da un’attenta analisi dei bisogni costruita attraverso il coinvolgimento diretto non solo delle donne colpite dal cancro al seno, ma anche dei familiari, delle Istituzioni, del mondo medico scientifico e della ricerca, lavorando su due linee di intervento: la divulgazione di informazione scientifica sul cancro al seno e l’ascolto come supporto emotivo alle donne e alle famiglie colpite dal cancro.

Quel che resta del bello

Proposto dall’associazione culturale Leggo Quando Voglio Ets Bari

Il progetto intreccia il linguaggio poetico e la lettura sulle tematiche relative alla relazione tra donne e salute, auto-affermazione e cultura, identità e alterità. L’intenzione è attraversare diverse forme e pratiche di lettura attraverso un piano di educazione alla lettura a voce alta, indirizzata alle pazienti ma anche ove possibile ai loro familiari.



Curare con stile (...di vita)

Proposto dall’associazione Angela Serra Per la ricerca sul Cancro Odv sede di Lecce

Il presente progetto si propone di combattere l’eccesso ponderale delle donne operate al seno attraverso la partecipazione a laboratori di cucina salutare e attraverso l'attivazione di un corso di dragon boat.



Never Alone | Mai sola

Proposto dal comitato Uisp aps Foggia-Manfredonia

Il progetto promuove l’attività motorio-sportiva come strumento d’integrazione sociale e mezzo efficace per mantenimento e recupero della salute psico-fisica di queste persone. L’attività motoria avverrà in piscina (nuoto) e presso un Centro Yoga specializzato. Il corso di nuoto durerà 10 mesi, mentre il corso di yoga durerà 12 mesi.



Renaissance

Proposto da Energia donna Odv Bari

Il progetto Renaissance si propone l’obiettivo di fornire un percorso di pratica non agonistica del canottaggio e della vela, totalmente gratuito per le destinatarie del progetto. Un percorso che si articolerà in sette mesi e che vedrà impegnate quindici donne in un cammino di aggregazione, inclusione e condivisione.



Progetti Mission

Nutrizione Il momento del “te”

Scienza Utilizzo della radiomica ed automazione nella diagnosi precoce dei tumori della mammella



A questi si affiancano tre progetti già attivi. Il primo, grazie ad un accordo con l’Accademia delle Belle Arti, con il quale le donne in rosa potranno partecipare gratuitamente ad un corso per lo sviluppo delle capacità creative ed artistiche. Il secondo è il protocollo d’intesa con la società ginnastica Angiulli con l’attivazione del corso “mens sana in corpore sano” che consente alle donne in rosa di poter partecipare a un corso di ginnastica dolce. Il terzo l’attivazione di un corso di canto con Amelia Milella, cantante gospel, concorrente della terza edizione della trasmissione Rai The voice senior.