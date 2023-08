Pronti a trasportare turisti, ma senza autorizzazioni: Ncc abusivi a Bari, sanzionati conducenti

Erano pronti a trasportare turisti a pagamento, in alcuni casi era già impegnati a farlo, ma senza essere in regola. Alcuni conducenti sono stati sanzionati nell'ambito dei controlli sulla regolarità dei servizi di noleggio con conducente (NCC) e taxi effettuati anche in questo fine settimana dalla Polizia locale.

In particolare, a seguito di appostamenti presso la stazione marittima di Bari, gli agenti hanno fermato per accertamenti un’autovettura Mercedes da nove posti, un Mercedes, accertando che il conducente effettuava servizio transfer croceristi, da e per parking auto convenzionato, benché lo stesso non fosse iscritto all’apposito albo professionale presso la Camera di Commercio. Il veicolo è risultato inoltre sprovvisto della targhetta identificativa inamovibile indicante il numero di licenza e il Comune che la rilasciava, e lo stesso conducente non è stato in grado di esibire la licenza in originale.



In aeroporto, invece, è stato accertato l'uso improprio di un autoveicolo utilizzato come transfer a pagamento da Bari verso Castellaneta Marina. Sempre al Karol Wojtyla è stato fermato e sanzionato il conducente di una Jaguar con a bordo 2 passeggeri nel procinto di effettuare trasporto dietro corrispettivo verso Cisternino, sebbene fosse sprovvisto di autorizzazione NCC. Stessa violazione a carico di un conducente di altra autovettura che aveva iniziato trasporto di 2 passeggeri verso Margherita di Savoia. In tutti i casi è stato contestato l'esercizio di noleggio con conducente di veicolo non adibito a tale uso (NCC), che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 430 a 731 euro e la sospensione del documento di circolazione da 2 a 8 mesi.