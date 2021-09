A Bari in pochi per la protesta dei 'no green pass': una decina di manifestanti e nessun blocco dei treni

Una decina, appartenenti al gruppo 'No green pass Bari', i partecipanti alla manifestazione nazionale lanciata attraverso i canali Telegram, in cui si minacciava di bloccare il traffico ferroviario come forma di protesta. Rivolti anche insulti ai giornalisti presenti

Nessuno striscione o cartello di protesta, solo una cassa amplificatrice per riportare ai presenti il proprio pensiero. Ha avuto una scarsa eco a Bari la protesta lanciata attraverso i canali Telegram dai gruppi no vax, che promettevano di bloccare il traffico ferroviario per manifestare il proprio dissenso all'obbligo del green pass in Italia. In piazza Moro nel pomeriggio una decina di persone si è riunita davanti all'ingresso della stazione, senza invadere i binari o creare alcun fastidio ai passeggeri dello scalo ferroviario di Bari centrale.

I manifestanti, appartenenti al gruppo 'No green pass Bari', hanno definito la misura introdotta dal Governo come "una limitazione imposta dal regime che va contro i diritti costituzionali", senza risparmiare anche critiche e insulti contro i giornalisti presenti, accusandoli di "riportare solo quello che viene imposto dal regime". Imponente spiegamento di forze dell'ordine davanti all'ingresso della stazione per la manifestazione che era stata regolarmente segnalata alla Prefettura.