Guerra in Ucraina, Comune e farmacie per la raccolta solidale: "Kit di medicinali acquistabili dai cittadini per essere spediti"

Kit di medicinali da mettere a disposizione dei baresi per l'acquisto, per poi essere spediti in Ucraina. È l'ipotesi a cui lavora il Comune di Bari nell'ambito del protocollo operativo della raccolta solidale organizzata insieme ad assessorato al Welfare, l’Ordine dei farmacisti, Federfarma e Banco Farmaceutico. Un tema al centro dell'incontro tenutosi questa mattina tra gli enti: le farmacie che stanno dando disponibilità a Federfarma metterebbero così a disposizione dei cittadini interessati tre tipologie di kit, con farmaci e costi differenti, contenenti alcuni dei medicinali indicati nell’allegato 2 della nota ufficiale del Ministero della Salute, selezionati dall'Ordine dei Medici e Federfarma, provvedendo al contempo a una forma di compartecipazione in kit gratuiti aggiuntivi che si sta definendo in queste ore.

“A breve saremo in grado di fornire ai cittadini e alle associazioni che vogliano attivarsi a sostegno della popolazione ucraina un elenco delle farmacie cittadine presso le quali sarà possibile acquistare il materiale sanitario e i farmaci richiesti dalle autorità ucraine - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Ognuno potrà ovviamente donare a seconda delle proprie possibilità, optando per uno dei kit predisposti a tal fine. I kit saranno raccolti e successivamente organizzati, nel rispetto della loro integrità, per il trasporto e la consegna attraverso i canali ufficiali. A nome dell’amministrazione comunale ringrazio l’Ordine dei farmacisti, Federfarma e Banco Farmaceutico per il lavoro di coordinamento, condiviso da subito, volto a garantire una raccolta efficace, trasparente e sicura”.