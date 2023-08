Tredicenne barese cade con il monopattino in Salento e batte la testa: ricoverata in gravi condizioni

Una ragazzina barese di 13 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di una caduta da un monopattino elettrico mentre si trovava in vacanza Torre Saracena, località della marina di Melendugno, in provincia di Lecce.

Secondo una prima ricostruzione riportata da Lecceprima, la 13enne si sarebbe trovata a bordo del mezzo con un'amichetta. Il monopattino, per cause non ancora accertate, si è quindi ribaltato all'altezza di via delle Odalische, nella località melendugnese. La 13enne, a seguito della caduta, ha sbattuto la testa sull'asfalto.

Dopo i soccorsi è stata trasportata d'urgenza all'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce dove è giunta in coma. Attualmente si trova nel reparto di rianimazione. Sull'episodio indagano i Carabinieri che, in queste ore, stanno raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica della vicenda.

