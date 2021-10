Rintracciato a Turi il 16enne scomparso due giorni fa da Casamassima: sta bene

Dopo ore di ricerche e grande apprensione, il lieto fine. E' stato rintracciato a Turi ed è in buone condizioni il 16enne di Casamassima di cui non si avevano notizie da mercoledì scorso. Il ragazzino è stato individuato dai carabinieri di Casamassima e Gioia del Colle in seguito alla segnalazione di un cittadino.