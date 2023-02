Raid vandalico nella pineta di San Luca a Japigia, devastati bagni e spogliatoi

Vandali in azione nella pineta di San Luca, al quartiere Japigia. Ignoti hanno devastato i locali adiacenti i campetti di calcio, danneggiando gli spogliatoi e i bagni, rompendo sanitari e porte. Non si tratta del primo episodio simile nel giardino del quartiere Japigia, già in passato oggetto di raid vandalici come anche il parco di via Siponto, che avevano anche contribuito a rallentare il completamento dei lavori nell'area verde.