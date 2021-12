Infortuni sul lavoro, 2021 nero in Puglia: over 60 più a rischio, picco di incidenti mortali

Sale del 4,37% il tasso di infortuni sul lavoro nei primi 10 mesi del 2021 rispetto all'anno precedente, passando da 19.076 casi a 19.909. È quanto emerge dal dossier dell'Inail Puglia presentato questa mattina, con i dati sul quinquennio 2016-2020. Il report mostra come l'incremento ha visto colpire soprattutto gli over 60 (+6,7%) nelle professioni sanitarie e nella pubblica amministrazione, ma sono gli infortuni mortali hanno visto un incremento ancora maggiore, passando da 55 a 82 (+49,09%).

I dati del 2020 documentano 7.232 ispezioni, soprattutto sui cantieri, con irregolarità accertate nel 66,65% dei casi. Dal dossier emerge che dal 2016 al 2019 gli infortuni sul lavoro si attestano mediamente sui 31 mila all'anno, mentre nel 2020 sono diminuiti a poco più di 25 mila (-18,75%) "per effetto della pandemia e del blocco delle attività produttive durante i periodi di lockdown" rileva il direttore regionale Inail Puglia Giuseppe Gigante. E tuttavia, il 2020 ha registrato un aumento del 106% nel settore della sanità, per effetto dei contagi Covid. I dati evidenziano comunque che i settori che registrano il maggior numero di infortuni restano quelli dell'edilizia e dell'agricoltura e che anche molti incidenti stradali sono riferibili a lavoratori che hanno infortuni su strada nel tragitto casa-lavoro. I numeri rivelano che il 22%, quindi più di un incidente su stradale su cinque, riguarda un infortunio sul lavoro. In Puglia le strade più pericolose si confermano le Statali e Provinciali del Foggiano.