Prosegue la discesa dei contagi Covid nel Barese: in gran parte dei Comuni meno di 10 casi settimanali

Si abbassa ulteriormente il numero dei casi Covid a Bari e provincia. Nella settimana tra il 6 e il 12 marzo, secondo i dati diffusi dall'ultimo report della Asl Bari, il tasso d’incidenza è diminuito del 5 per cento, da 31,4 casi a 29,8 ogni 100mila abitanti, pari a 367 nuove positività rispetto alle 386 del monitoraggio precedente.

Nella gran parte dei Comuni del territorio (36 su 41) si registra un livello di circolazione del virus abbastanza ridotto, al di sotto dei 10 casi settimanali, mentre per un numero più ristretto i contagi sono praticamente azzerati. Zero casi si contano infatti a Cellamare e Poggiorsini, uno solo a Binetto, Capurso, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi.

La campagna vaccinale anti-Covid ha raggiunto un totale di 3 milioni e 190.064 somministrazioni, in dettaglio rappresentate da 1 milione e 124.083 prime dosi, 1 milione e 88.859 seconde, 840.209 terze, 131.365 quarte e 5.548 quinte dosi.

Salgono a 819.881 i residenti baresi over 12 coperti con tre dosi di vaccino, mentre coloro i quali – dai 60 anni in poi - hanno ricevuto anche la quarta dose ammontano a 108.603. La copertura vaccinale con tre dosi è quindi pari all’80,7 per cento del target previsto, quella con quattro dosi si attesta al 35 per cento, con un picco del 49,9 per cento tra gli ultraottantenni.