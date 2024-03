Parte il restauro della 'capa di ferro' in strada San Marco: è l'unica fontana 'siamese' rimasta a Bari

Hanno preso avvio a Bari vecchia i lavori per portare a nuova vita l'antica 'capa di ferro' in strada San Marco. Si tratta di un esemplare unico di fontanella, l'ultima rimasta a Bari di tipologia siamese, ovvero con due becchi per la fuoriuscita dell'acqua.

“Proprio in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua“, parte il restauro della "capa di ferro" in strada San Marco, nel quartiere San Nicola, da anni non funzionante e lasciata nell'incuria – ha dichiarato il presidente del Municipio 1 Lorenzo Leonetti -. Si tratta di un recupero importante, non solo per il valore storico-sociale della fontana, ma anche perché questa azione è mirata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Con i volontari dell’associazione I custodi della bellezza e gli alunni delle scuole Filippo Corridoni e Opera Pia abbiamo festeggiato questa giornata e onorato l’impegno preso con tutti loro alcuni anni fa”.