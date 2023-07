Rifiuti ingombranti abbandonati nel quartiere Libertà, la scena surreale: in via Nicolai anche una vasca da bagno

Continua l'incivile pratica dell'abbandono dei rifiuti ingombranti a Bari. Ancora una volta, il teatro della scena è il quartiere Libertà: questa mattina i residenti di via Nicolai hanno potuto notare addirittura una vasca da bagno appoggiata sul marciapiede, nei pressi dei cassonetti. Nei pressi sono state abbandonate anche tavole in legno ed altro materiale.

In via Ravanas, invece, gli autori della solita opera di degrado urbano hanno optato per una 'composizione classica': adagiati sul marciapiede si notano cartoni, materiale in plastica e una sedia di legno.