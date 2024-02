Buste con rifiuti gettate nelle campagne di Monopoli: scattano denunce e sequestri

La Polizia Locale di Monopoli ha denunciato un imprenditore scoperto mentre gettava bustoni contenenti rifiuti senza autorizzazione nelle campagne del comune barese. Gli agenti, nel corso di alcuni controlli alla periferia della città, hanno individuato un autocarro fermo lo scarico del materiale trasportato.

Secondo le indagini, il veicolo sarebbe stato utilizzato più volte, nel corso degli ultimi mesi, per lo sversamento dei rifiuti. Una persona è stata quindi denunciata per gestione illecita di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni ed iscrizione all'albo dei Gestori Ambientali, nonché per abbandono di rifiuti. Il mezzo e i rifiuti rinvenuti sono stati sequestrati.