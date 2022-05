Ricerche dei dispersi del rimorchiatore affondato, il sindaco di Molfetta: "Ci stringiamo al dolore delle famiglie"

"La notizia, giunta dall'ammiragliato, che non erano dei corpi ma dei bidoni che galleggiavano nel mare. Per cui a questo momento, i due corpi dei molfettesi - che sono rispettivamente il nostromo e il direttore di macchina - sono formalmente dispersi": a darne notizia, nel corso di una conferenza stampa, è il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, in un aggiornamento sulle ricerche dei due componenti, originari della cittadina barese, non ancora ritrovati dell'equipaggio del rimorchiatore 'Franco P.' affondato a circa 50 miglia dalla costa di Bari nella notte tra mercoledì e giovedì. Nel naufragio sono morti altri tre marinai che erano a bordo dell'imbarcazione affondata, mentre il comandante è stato tratto in salvo, così come gli 11 componenti dell'equipaggio del pontone che era stato trasportato dal 'Franco P.' lungo la tratta Ancona-Durazzo, il qualeha attraccato questa mattina nel porto di Bari dopo un'operazione di salvataggio coordinata dalla Guardia Costiera.

Chi è esperto di mare sa che le possibilità di ritrovarli in vita sono fievoli ma sono ufficialmente dispersi", ha ribadito il sindaco. "L'equipaggio del pontone è arrivato a Bari e ha iniziato a raccontare" cosa sarebbe successo, ovvero "che il rimorchiatore" sarebbe "andato a fondo in modo repentino e che l'equipaggio" non avrebbe "potuto mettere i giubbotti salvagente", ha spiegato Minervini evidenziando che "più tempo passa, più si perdono le speranze". "Sono in contatto con l'ammiraglio che appena avrà informazioni ufficiali me le comunicherà", ha concluso Minervini.