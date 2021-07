Dal battibecco alla rissa, parapiglia nella sala Bingo a Bari: tra i feriti anche una donna incinta

Il battibecco per futili motivi, legato all'estrazione di alcuni numeri, degenera, e nella sala Bingo scoppia la rissa. E' accaduto nella tarda serata di lunedì 26 luglio a Bari, in una sala di via Omodeo.

La lite avrebbe coinvolto una famiglia barese - marito e moglie incinta, con due minori - e una giovane coppia di cittadini rumeni. Secondo una prima ricostruzione, il battibecco tra i due nuclei familiari sarebbe partito per una questione legata ad alcuni numeri estratti, per poi degenerare in rissa, in cui oltre - stando a informazioni raccolte - oltre a calci e pugni sarebbero volati anche colpi di sedia.

L'esatta ricostruzione dell'accaduto e delle responsabilità dei coinvolti è al vaglio degli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto insieme al personale del 118: tutti i presenti hanno riportato lievi ferite, tra cui anche la donna incinta, che ha riportato escoriazioni giudicate guaribili in tre giorni. Oltre al racconto dei coinvolti e alle testimonianze di altri presenti, altri dettagli utili a ricostruire l'accaduto potrebbero arrivare da eventuali immagini di telecamere presenti nella sala.