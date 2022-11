"Prodotti non tracciabili" in un ristorante sushi di Monopoli: sequestrati 50 kg di alimenti

La Guardia Costiera e personale del Servizio Igiene Asl Bari Sud hanno effettuato controlli in un ristorante sushi di Monopoli, nel Barese, dove è stato sequestrato mezzo quintale di prodotti alimentari di vario genere, per la maggior parte ittico, congelato e detenuto in confezioni artigianali senza indicazioni per la tracciabilità.

Elevate due sanzioni per complessivi 3.500 euro. Inoltre, gli ispettori, hanno rilevato che il furgone di un fornitore del ristorante, che durante i controlli stava scaricando prodotti ittici, non sarebbe stato idoneo per il rispetto della 'catena del freddo': è quindi scattata una multa da 2mila euro per il grossista.