Si avvicina il ritorno della ruota panoramica sul lungomare di Bari, Decaro: "Resterà fino a primavera inoltrata"

Proseguono i preparativi burocratici e amministrativi per il ritorno della ruota panoramica sul lungomare di Bari. Tra pochi giorni comincerà l'installazione della grande attrazione che torna in città dopo alcuni anni di assenza. Largo Giannella, dunque, tornerà ad essere uno degli angoli più fotografati della città per un fronte mare 'arricchito' dalla ruota e popolarissimo sui social.

Il sindaco Antonio Decaro, in un post su Facebook, ha celebrato il ritorno dell'attrazione: "Per la gioia dei bambini, ma anche un po' di noi adulti - scrive -, per le prossime feste di Natale e fino a primavera inoltrata, torna a Bari la ruota panoramica sul mare. In uno degli scorci più belli della nostra città, in largo Giannella, tra qualche giorno arriverà l'attrazione che ha avuto più successo in questi anni e che ha permesso a immagini bellissime del nostro lungomare di fare il giro del mondo".