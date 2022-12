Ruota panoramica sul lungomare di Bari, iniziata l'installazione

Sono iniziati stamattina i lavori per l'installazione della ruota panoramica a Bari. L'attrazione che sorgerà in largo Giannella, sul lungomare cittadino, sarà alta circa 45 metri e resterà attiva per cinque mesi. La ditta tranese 'Soffiatti e Montenero Park' aveva ricevuto, negli scorsi giorni tramite una determina dirigenziale degli uffici comunali, il via libera al montaggio della struttura. Oggi l'azienda incaricata ha dato avvio all'istallazione della giostra, l'inaugurazione potrebbe avvenire il prossimo 24 dicembre.