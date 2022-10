"Orari più consoni e gestione meritocratica, non siamo tutelati": i ferrovieri della Fonderia Rfi di Bari in sciopero

Sciopero di otto ore per i ferrovieri della Fonderia Rfi di Bari. Un blocco del lavoro, organizzato dal sindacato Uil Puglia, che è partito alle 9 di questa mattina e terminerà alle 17, volto a chiedere una regolarizzazione degli impieghi nella struttura nella zona industriale, a sei anni dall'acquisizione dell'impianto da parte di Rete Ferroviaria Italiana. In totale sono 120 i dipendenti della Fonderia, che chiedono "il riconoscimento delle mansioni e delle attività di fonderia, l’attuazione di un orario di lavoro più consono e una gestione più meritocratica dell’impianto" come spiegano da Uil Puglia.

Nello specifico gli operai chiedono all’azienda di procedere all'inserimento nel contratto nazionale delle attività di fonderia affinché vengano loro riconosciute mansioni e figure professionali, "anche sotto ogni aspetto previdenziale, cosa che ora non avviene" assicurano. L'adesione allo sciopero ha superato l'80 per cento del numero degli impiegati nella fonderia.