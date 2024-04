Sciopero dei trasporti, bus e treni a rischio: possibili disagi per i viaggiatori

Sciopero nazionale dei trasporti e possibili disagi per i viaggiatori in vista. La mobilitazione è stata proclamata per l'11 aprile dai sindacati la Filt Cgil e Uil Trasporti.

Diverse le richieste dei sindacati. "La salute e la sicurezza sul lavoro devono diventare un vincolo per poter esercitare l’attività d’impresa", hanno spiegato. La richiesta è quella di "cancellare le leggi che negli anni hanno reso il lavoro precario e frammentato", di "superare il subappalto a cascata e ripristinare la parità di trattamento economico e normativo per le lavoratrici e i lavoratori di tutti gli appalti pubblici e privati" e di "rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione incrementando le assunzioni nell’Ispettorato del Lavoro e nelle Aziende Sanitarie Locali". In una nota Cgil e Uil proseguono: "Lavoratori dipendenti e pensionati pagano oltre il 90% del gettito Irpef, mentre intere categorie economiche continuano a non pagare fino al 70% delle imposte dovute. L’evasione complessiva continua a essere pari a 90 miliardi all’anno. La delega che il governo sta applicando invece di combattere l’evasione fiscale e contributiva introduce nuove sanatorie, condoni e concordati, non tassa gli extraprofitti, favorisce le rendite finanziare e immobiliari, il lavoro autonomo benestante e le grandi ricchezze". Infine, lavoratori e sigle sindacali chiedono un nuovo modello sociale e di fare impresa. "Vogliamo rimettere al centro delle politiche economiche e sociali del governo e delle imprese il valore del lavoro a partire dal rinnovo dei contratti nazionali e da una legge sulla rappresentanza, la centralità della salute e della persona, la qualità di un’occupazione stabile e non precaria, una seria riforma delle pensioni, il rilancio degli investimenti pubblici e privati per riconvertire e innovare il nostro sistema produttivo e puntare alla piena e buona occupazione a partire dal Mezzogiorno", hanno concluso.

Le aziende di trasporto pubblico locale stanno comunicando le modalità di svolgimento previste dalle segreterie territoriali.

Ferrotramviaria

Modalità di sciopero: personale in forza agli impianti fissi (Uffici, Depositi, Officine, Rimesse, Sosta, Manutenzione, etc): ultime 2 ore prestazione lavorativa; personale di esercizio Trasporto Pubblico Locale (Conducenti, Trazione, Scorta, Operatori Esercizio, Verificatori T.V., Addetti Esercizio, Stazioni, Coordinatori di Esercizio, Sale Operative, Assistenza alla clientela, Informazioni al pubblico, etc): 4 ore dalle ore 19:30 alle ore 23:30. All’ultima azione di sciopero, in termini percentuali, l'adesione del personale di Ferrotramviaria S.p.A. è stata pari al 4,63%.