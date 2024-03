Scoperta una discarica a cielo aperto sotto il ponte di via Tatarella: "Bomba ecologica, serve una bonifica"

Una scena di degrado ambientale sotto il ponte di via Tatarella, nei pressi di viale Pasteur, ai confini del Municipio II di Bari. È questa la denuncia dell'associazione Sos Città che fotografa la presenza dell'ennesima discarica a cielo aperto.

"Ci troviamo di fronte ad una vera e propria bomba ecologica che cresce indisturbata nell'indifferenza totale - denuncia Danilo Cancellaro, Presidente di Sos Città - Residui alimentari, plastiche, vetro, elettrodomestici accatastati l'uno sull'altro come se nulla fosse hanno dato vita ad una discarica a cielo aperto in danno all'ambiente e alla città. È inconcepibile che situazione come queste possano ancora sorgere in città".

"È molto probabile - prosegue Dino Tartarino, vice presidente Sos Città - che le buste di immondizia abbandonate derivino da zone in cui si è avviato il porta a porta, se non addirittura da altri Comuni come già accaduto in passato dato che purtroppo, l'assenza di controlli, favorisce il proliferare di simili comportamenti".

"Qui serve una vera e propria bonifica - concludono Cancellaro e Tartarino - ma soprattutto l'installazione di videocamere per evitare il ripetersi di tale situazione. Per questo lanciamo un appello all'amministrazione comunale affinché si possa intervenire nell'immediato per eliminare la discarica e ripristinare le dovute condizioni igienico sanitarie della strada".