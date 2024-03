Scoperta officina abusiva a Gioia del Colle: "Nessuna licenza e dichiarazioni fiscali mai presentate"

Il titolare dell’impresa, sprovvisto di partita Iva e sconosciuto al Fisco per non aver presentato alcuna dichiarazione fiscale ("evasore totale"), non sarebbe stato in grado di esibire licenze per l’esercizio dell’attività. I militari della Guardia di Finanza hanno effettuato, nei giorni scorsi, un controllo presso un’officina meccanica di Gioia del Colle che avrebbe operato senza la necessaria autorizzazione prevista dalla legge. All’interno dei locali sarebbero state trovate una serie di attrezzature utili per lo svolgimento dell’attività di riparazioni (cavalletti, compressore, crick mobili, banchi da lavoro completi di strumentazioni e utensileria, carrello attrezzi, carica batterie, gruette sollevatrici), pezzi ricambio ed autovetture in corso di riparazione.

Gli strumenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e l'imprenditore è stato segnalato alla Camera di Commercio per la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese di autoriparazione: qualora siano verificate le irregolarità, l'uomo rischierebbe una multa che può variare da 5mila a 15mila euro.