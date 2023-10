Richieste di cambio classe per alunni stranieri alla don Bosco, l'assessore Romano: "Si tratta di una minoranza. Li incontrerò nei prossimi giorni"

"Ha fatto bene il preside Marchitelli a chiedere alle famiglie di cambiare istituto se la situazione non fosse di loro gradimento. Questa è una città di accoglienza". Ne è sicura l'assessore comunale alle Politiche educative, Paola Romano, interpellata da BariToday sull'episodio che sarebbe avvenuto alla scuola Don Bosco di Bari, con alcuni genitori che avrebbero chiesto il trasferimento del proprio figlio in un'altra classe a causa dell'eccessiva presenza di alunni stranieri.

"Per fortuna si tratta di una minoranza. Lo so perché ogni giorno giro per le scuole della città e non ho visto altri casi - aggiunge l'assessore - Sono stata alla Don Bosco lunedì scorso e per l'avvio dell'anno scolastico e ho visto non solo i bambini giocare tra di loro senza problemi, ma anche i genitori frequentarsi senza difficoltà". Episodi come quelli denunciati dal preside che non sono però, a detta della Romano, preoccupanti, in una città che in più occasioni si è dimostrata accogliente: "Abbiamo conosciuto l'immigrazione quando al porto arrivarono migliaia di albanesi sulla Vlora e noi stessi abbiamo sperimentato l'emigrazione, in passato come ora. Anche il nostro Santo è di colore. La dimostrazione è avvenuta con il conflitto tra Russia e Ucraina, quando abbiamo accolto anche nelle nostre classi tanti ragazzi ucraini scappati dalla guerra".

Un caso di cui l'assessorato comunque si interesserà nei prossimi giorni. "Chiederò al dirigente di fissare un incontro con questi genitori - conclude la Romano - per capire quali siano le motivazioni. Proprio in quartieri come il Libertà e Madonnella stiamo avviando in questi giorni un progetto triennale di accompagnamento culturale per le famiglie. Le nostre diversità sono ricchezza".