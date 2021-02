Neve ad Altamura, il sindaco ordina la chiusura delle scuole per 24 ore

Scuole chiuse per 24 ore ad Altamura, uno dei comuni interessati dall'intensa nevicata che dalla mattinata di domenica ha interessato anche l'entroterra barese. A firmare l'ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche nella giornata di lunedì 14 febbraio per le scuole di ogni ordine e grado nel territorio altamurano è stata il sindaco, Rosa Melodia. Uno stop deciso "a seguito della nevicata che ha interessato il territorio e della presenza di ghiaccio" spiega l'amministrazione in una nota.