Concerti e attività sportive, a Torre Quetta selezioni aperte per i progetti della nuova stagione

La direzione di Torre Quetta ha avviato una campagna di selezione rivolta ad associazioni operanti nel settore culturale, sociale e sportivo per ricevere proposte al fine di integrare le attività nel palinsesto della stagione 2024.

In questi giorni più mille realtà associative operanti nel settore culturale, sociale e sportivo riceveranno un invito via email attraverso il quale potranno proporsi per svolgere tutte o alcune delle proprie attività istituzionali in appositi spazi messi a disposizione a Torre Quetta.

"Tra le proposte ricevute saranno selezionate quelle che meglio si 'sposano' con gli spazi disponibili e le infrastrutture presenti - si legge in un comunicato di Christian Calabrese, responsabile di Gruppo Ideazione srl che gestisce la spiaggia - avranno una priorità quelle che si rivolgeranno in maniere gratuita al pubblico e quelle che arricchiranno l’anima, il cuore e il fisico attraverso la cultura, la consapevolezza sociale e lo sport. Tra i progetti previsti anche la creazione di uno spazio eventi allestito ed attrezzato per ospitare gruppi artistici, compagnie teatrali e band musicali che, attraverso altre forme di finanziamenti esterni intendono offrire eventi e manifestazioni artistiche gratuite per il pubblico.

Tutte le attività che entreranno a far parte del palinsesto di Torre Quetta potranno usufruire degli strumenti di comunicazione della struttura online ed offline, del servizio prenotazione e della segreteria organizzativa.