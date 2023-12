Operazione della Polizia Locale, sequestrata un'area parcheggio nel quartiere San Paolo: "All'interno attività abusive"

All'interno del sito gli agenti avrebbero scoperto una serie di attività abusive di carrozzeria, laboratori di falegnameria, officine di meccatronica, gommista e metalmeccanica per la realizzazione di infissi per edilizia. L'operazione 'parking' della Polizia Locale di Bari, compiuta in collaborazione con il personale degli Uffici Tecnici comunali, è stata eseguita in un'area nella zona del quartiere San Paolo, destinata a parcheggi e strutture per ricovero di veicoli: l'azione ha portato a 5 sequestri giudiziari e 3 sequestri amministrativi di locali e materiali.

L'area completamente asfaltata, di circa 10mila metri quadrati, sarebbe risultata adibita a parcheggio di veicoli con la parte perimetrale occupata da una serie di locali in lamiera e muratura affittati a terzi. Secondo quanto riportato dalla Polizia Locale, il sito sarebbe privo di impianto di trattamento e raccolta acque piovane e relativa autorizzazione. Il registro di movimentazione dei mezzi, di cui è obbligatoria la tenuta, sarebbe fermo per le annotazioni al 2020.

"Sono diverse le violazioni accertate sia sotto il profilo amministrativo che penale - scrive la Polizia Locale in una nota - accertati reati in materia urbanistico-edilizia per ampliamenti plano-volumetrici non autorizzati con omesso deposito dei relativi calcoli statici e cambi di destinazione d'uso di locali mai dichiarati. Sono state contestate violazioni al Testo Unico Ambientale per irregolare o abusiva gestione di rifiuti (classificati 'pericolosi' e 'non pericolosi') e mancata comunicazione all'Autorità per l'emissione di fumi e polveri in atmosfera da parte di talune delle attività abusive rilevate".

L'operazione è la fase conclusiva di una serie di attività di accertamenti e di controlli e verifiche preventivamente eseguite dalla Polizia Locale ed ha visto impegnati circa 20 unità di operatori e personale tecnico del Comune. I controlli e le verifiche di polizia giudiziaria, annonaria-amministrativa ed edilizia sono iniziate alle prime ore del giorno e sono terminate a pomeriggio inoltrato.

I provvedimenti di sequestro eseguiti dalla Polizia Locale e le posizioni delle persone indagate sono al vaglio dell'Autorità Giudiziaria e dell'Autorità Amministrativa competenti.