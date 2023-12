Sequestrato un casolare in un'area comunale di via Napoli, la Polizia Locale: "Costruzione abusiva"

Il manufatto, realizzato in legno e lamiera, sarebbe stato costruito in un'area comunale recintata nelle aree limitrofe a via Napoli. La Polizia Locale di Bari ha sequestrato una casolare che, secondo le indagini compiute dagli agenti, sarebbe abusivo. Sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria, in concorso, 5 persone per reati urbanistico edilizi oltre che per invasione e occupazione abusiva di area pubblica destinata a fruizione collettiva.

Il casolare sorge all'interno di un'area recintata di circa 30 metri quadri, sarebbe dotato di copertura di pannelli coibentati e porta di ingresso con meccanismo di chiusura a serratura. All'interno, gli agenti avrebbero trovato tavoli, sedie e il resto del materiale da utilizzare per il rivestimento interno a completamento degli impianti.

Il sequestro è stato operato in via d'urgenza dalla Polizia Locale e in seguito è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria che avrebbe ravvisato il nesso di pertinenza tra il casolare sequestrato e i reati contestati dagli agenti. Il provvedimento cautelare e i reati ipotizzati saranno oggetto del procedimento penale instaurato.