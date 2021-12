Trentamila litri di gasolio di contrabbando e un camion sequestrati a Giovinazzo: la Guardia di Finanza li dona ai Vigili del Fuoco

La Guardia di Finanza ha consegnato al Comando Provinciale barese dei Vigili del Fuoco 30mila litri di gasolio e un camion, sequestrati nel corso di un'operazione anti contrabbando a Giovinazzo, nell'autunno 2020. In quella circostanza i militari avevano bloccato il mezzo mentre stava scaricando il carburante in un deposito commerciale di prodotti energetivi.

Il prodotto, ovvero gasolio denaturato, era scortato da un documento di accompagnamento che attestava la cessione dello stesso in favore di un diverso deposito di carburanti ubicato in altra provincia. I finanzieri, nell'occasione, denunciarono l'autista del mezzo, un collaboratore e il titolare del deposito di carburanti. Il sequestro riguardò prodotti per 100mila euro, accertando una conseguente evasione di accise e Iva pari a oltre 25mila euro.