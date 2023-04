Operazione contro la pesca abusiva a Molfetta, sequestrati 63 kg di prodotti ittici

L’intervento congiunto tra le forze terrestri e marittime ha permesso di accertare tre reati, di applicare sanzioni fino a 10.500 euro, e di sequestrare più di 63 chili di prodotti ittici pescati abusivamente. Le operazioni degli uomini della Guardia Costiera di Molfetta sono state effettuate nell'ambito dei controlli compiuti durante le festività pasquali.

La prima delle tre azioni compiute dai militari ha portato al sequestro di circa 60 kg di limoni di mare (i cosidetti 'taratuffi'). I prodotti ittici erano stati prelevati mare da due pescatori. Alla vista degli uomini della Guardia Costiera, uno di questi li avrebbe repentinamente lasciati sulla sulla strada, all’interno di un bidone, dandosi alla fuga, mentre l’altro sarebbe stato colto in flagranza durante la pesca. A quest’ultimo è stata sequestrata anche tutta l’attrezzatura

utilizzata per l’attività illecita. In entrambi i casi è stata data comunicazione alla competente Procura della Repubblica.

Ulteriore condotta illecita è stata accertata, a carico di ignoti, per il posizionamento di una rete 'da posta' di circa 300 metri proprio all’imboccatura del porto di Molfetta che ha creato un serio pericolo per tutti i natanti e le imbarcazioni in transito. L’equipaggio della motovedetta ha rimosso l’attrezzo da pesca, ripristinando le condizioni di sicurezza per l’ingresso e l’uscita dal porto a favore di tutti i naviganti.

Sono stati, inoltre, elevati due verbali amministrativi per la detenzione di attrezzi da pesca non consentiti secondo la vigente normativa relativa alla pesca sportiva, rinvenuti a bordo di unità da diporto. Questi ultimi, due reti da posta della lunghezza di 200 e 50 metri circa, sono stati posti sotto sequestro assieme a circa 3 kg di prodotto ittico, rinvenuti su una delle due unità.

Un ultimo verbale amministrativo è stato comminato nei confronti del proprietario di una pescheria, all’interno della quale sono stati rinvenuti circa 75 ricci provenienti da pesca abusiva.