Stop ai cantieri stradali Anas nel week end di Pasqua: "Lavori sospesi sull'itinerario Bari-Brindisi-Lecce"

A partire da domani pomeriggio, venerdì 29 marzo, Anas procederà alla temporanea sospensione delle lavorazioni lungo l’intero Itinerario Bari-Brindisi-Lecce, per agevolare il traffico in vista dell’esodo previsto per il ponte di Pasqua.

La decisione, precisa l'azienda, era stata già comunicata alla Regione lo scorso 26 marzo. Le attività riprenderanno martedì 2 aprile e proseguiranno, in massima parte, fino al termine del prossimo mese di maggio, con cantieri temporanei dal lunedì al venerdì ad eccezione di puntuali lavori di pavimentazione e segnaletica pianificati, anche dal Commissario straordinario, in prospettiva del G7 programmato a Borgo Egnazia.

"Sin dall’avvio delle attività - spiega Anas in una nota - si è ritenuto opportuno chiedere ai prefetti di Bari, Brindisi e Lecce, la convocazione di specifici Cov (comitato-operativo-viabilità) in grado di fornire indicazioni in merito alle modalità di cantierizzazione, in previsione delle partenze e i rientri in occasione delle imminenti festività pasquali".

Gli interventi attualmente attivi lungo l’itinerario Bari-Brindisi-Lecce rientrano nell’ambito della manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’intero percorso: sull'importante arteria di collegamento Anas punta ad innalzare i livelli di sicurezza e comfort alla guida, per sostenere al meglio gli elevati flussi di traffico giornalieri e nei periodi di esodo turistico.

Le caratteristiche dell’infrastruttura e le particolarità delle lavorazioni hanno reso indispensabile la suddivisione in stralci dei cantieri, per mitigare gli impatti della circolazione stradale.